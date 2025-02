Ajax, infortunio al piede destro per Weghorst. Il comunicato

Brutte notizie per l’Ajax, che dovrà fare a meno per un po’ di tempo di Wout Weghorst, alle prese con la rottura dell’alluce destro. Infortunio molto delicato, che terrà lontano l’attaccante dai campi da gioco per più di un mese. Il comunicato del club.

“L’Ajax sarà senza Wout Weghorst per il momento. L’attaccante si è rotto l’alluce domenica. Weghorst ha riportato un infortunio al piede destro negli ultimi minuti della partita in trasferta contro il Fortuna Sittard. Un esame in ospedale lunedì ha confermato che si è rotto l’alluce. Si prevede che rimarrà fuori gioco per le prossime sei settimane”.

Nel post pubblicato sui social dal club, gli olandesi gli hanno voluto dedicare anche un pensiero: "Guarisci presto, Wout!".

Foto: Instagram Ajax