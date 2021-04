Ajax, infortunio al legamento della caviglia per Blind. Stagione finita

Le immagini della caduta di Daley Blind al 54′ di Gibilterra-Olanda hanno fatto il giro del mondo. Un “orribile infortunio”, come l’hanno definito i media olandesi, che alla fine ha compromesso la stagione del difensore dell’Ajax. Lo stesso club di Amsterdam infatti ha comunicato attraverso una nota sui propri canali ufficiali l’entità dell’infortunio alla caviglia rimediato da Blind: “Oggi, dopo una visita in ospedale, si è scoperto che fortunatamente non ci sono danni al ginocchio, ma che il legamento della caviglia anteriore della mia caviglia sinistra è strappato. Presumo che la mia stagione all’Ajax sia finita. Farò un’operazione. la prossima settimana. Se tutto va bene durante la riabilitazione, spero di poter ancora arrivare agli Europei quest’estate . Certo che sono terribilmente deluso. Giochi a calcio per vincere trofei e quei trofei si vinceranno nei prossimi mesi. Certo, volevo esserci. Finora è stata una stagione meravigliosa con l’Ajax. Che ora finisce molto bruscamente. per me.”

Injury update @BlindDaley 🤕 “Of course I am terribly disappointed. You play football to win trophies and those trophies will be won in the coming months.’’ — AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2021

Foto: twitter personale