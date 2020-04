Ajax, il ds Overmars attacca l’Uefa: “La gente muore ogni giorno, loro pensano ai soldi!”

Duro attacco di Marco Overmars nei confronti dell’Uefa. Il direttore sportivo dell’Ajax ha rilasciato le seguenti considerazioni ai microfoni del Telegraaf: “Incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia e i soldi sono più importanti della salute”, le parole di Overmars.

Foto: Twitter ufficiale Ajax