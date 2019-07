Ajax, ecco il dopo De Ligt: è ufficiale l’arrivo di Alvarez dal Club America

L’Ajax ha trovato il sostituto di Matthijs De Ligt. Il club olandese ha infatti ufficializzato l’arrivo di Edson Alvarez, difensore centrale messicano classe ’97 che arriva dal Club America. Il trasferimento è stato chiuso per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2024 con la società olandese.

