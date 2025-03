Ajax a +8 sul PSV. Farioli: “Titolo? Non ci pensiamo, l’obiettivo è qualificarsi in Champions”

L’Ajax continua a vincere e ora è addirittura a +8 sul PSV (prima di Natale era a -8). Il tecnico italiano dei lancieri, Francesco Farioli, ha così parlato a ESPN: “Volevamo giocare una partita facile, ma è stata difficile. Il terreno di gioco non era buono, era molto secco. Ecco perché oggi la precisione nei passaggi è stata così bassa. L’Almere ha cercato di metterci pressione. Il titolo? Le cose si mettono bene per i posti in Champions League”.

Foto: Instagram personale