Air Osimhen colpisce ancora. Il giallo (discusso) lo ferma sul più bello

Victor Osimhen è il trascinatore del Napoli. Il nigeriano è reduce da due doppiette decisive con i partenopei, che hanno portato sei punti in classifica e il sorpasso all’Inter. Spalletti ne tesse le lodi, se lo coccola come se fosse uno dei suoi figli. I suoi gol confermano il killer instinct sotto porta, che lo portano indiscutibilmente sul podio dei migliori bomber di Serie A. Questo è il campionato della consacrazione, con Osimhen che ha giù raggiunto la doppia cifra (11 reti in campionato) e con i sei gol segnati nel girone di ritorno è diventato uno degli attaccanti più prolifici d’Europa nel 2022.

La specialità della casa è il colpo di testa, tanto che a Napoli già lo soprannominano Air Osimhen. Cinque delle undici reti segnate quest’anno in campionato sono state di testa, con incornate mortifere. Il nigeriano è uno dei migliori specialisti della Serie A, in vetta con Destro, anche lui a quota cinque. Anche a livello internazionale, Osimhen è in vetta con Luuk de Jong del Barcellona, che nel nuovo anno ha segnato quattro gol di testa come l’attaccante partenopeo.

Ieri Osimhen è tornato a segnare al ‘Maradona’ dopo 5 mesi, ma la rabbia per il giallo comminatogli dal direttore di gara, Forneau, è evidentissima. Il calciatore salterà la gara decisiva con l’Atalanta al ritorno dalla sosta, privando così il Napoli del suo uomo in più. Imbufaliti Aurelio De Laureentis e Spalletti, perché il giallo sembra essere un provvedimento molto eccessivo. Il peccato è quello di doversi fermare proprio sul più bello. Ancora una volta.

FOTO: Twitter Napoli