AIC, Kulusevski nominato giocatore del mese di dicembre

Al centro del mercato e non solo. Dejan Kulusevski è tra le rivelazioni di questo campionato. L’esterno del Parma (ma di proprietà dell’Atalanta) è corteggiato dalle big d’Italia ed Europa (Inter in pole position per giugno), ma intanto è concentrato solo sul campo. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, come conferma il premio che gli ha riservato l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Lo svedese è stato nominato giocatore del mese di dicembre: negli ultimi 30 giorni, infatti, il Parma ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Kulusevski ha contribuito a questi numeri con 1 gol e 2 assist, due dei quali arrivato nell’incredibile successo crociato al San Paolo contro il Napoli di Gattuso.