Aia: ufficializzati gli organici di Serie A, B e C. Rocchi ai saluti, promossi Fourneau e Sacchi

L’Aia ha reso noto, con un comunicato ufficiale, le variazioni degli organici degli arbitri di Serie A, B e C per la nuova stagione. Spicca l’addio di Rocchi, dismesso per limiti di età, mentre sono stati promossi dalla B alla A i fischietti Fourneau e Sacchi. Ecco l’elenco:

Promossi dalla B alla A

FOURNEAU Francesco Roma 1

SACCHI Juan Luca Macerata

Dismesso per limiti di età

ROCCHI Gianluca – Firenze

Effettiv:

ABISSO Rosario – Palermo

CALVARESE Gianpaolo – Teramo

CHIFFI Daniele – Padova

DI BELLO Marco – Brindisi

DOVERI Daniele – Roma 1

FABBRI Michael – Ravenna

FOURNEAU Francesco – Roma 1

GIACOMELLI Piero – Trieste

GIUA Antonio – Olbia

GUIDA Marco – Torre Annunziata

IRRATI Massimiliano – Pistoia

LA PENNA Federico – Roma 1

MANGANIELLO Gianluca – Pinerolo

MARESCA Fabio – Napoli

MARIANI Maurizio – Aprilia

MASSA Davide – Imperia

ORSATO Daniele – Schio

PAIRETTO Luca – Nichelino

PASQUA Fabrizio – Tivoli

PICCININI Marco – Forlì

SACCHI Juan Luca – Macerata

VALERI Paolo – Roma 2