Aia, sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli per “irregolarità amministrative”

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli arbitri Piero Giacomelli e Davide Massa, sarebbero stati sospesi dai vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) in seguito all’apertura, da parte della Procura, di un fascicolo per irregolarità amministrative. Si tratterebbe di incongruenze nei rimborsi richiesti dagli arbitri (rimborso chilometrico, uso dei taxi e ai tamponi previsti dalle norme per il Covid). Nel caso in cui, le squalifiche venissero confermate, le loro carriere sarebbero definitivamente concluse in quanto la durata della sospensione sarebbe superiori ai 12 mesi. Stando a quanto previsto dalle norme di funzionamento degli Organi Tecnici, gli associati per poter continuare a mantenere il loro ruolo, non devono aver subito nei 10 anni precedenti pene superiori ad un anno. Nelle prossime settimane verrà la Procura valuterà a seguito dell’audizione dei diretti interessati.

Foto: Twitter AIA