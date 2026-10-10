AIA: Massini è il nuovo presidente

10/10/2026 | 17:54:45

L’AIA ha annunciato che l’incarico di presidente è stato affidato a Francesco Massini. Di seguito il comunicato: “Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma.

Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.

Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:

Presidente: Francesco Massini

Vicepresidente vicario: Michele Affinito

Vicepresidente: Francesco Carrieri

Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini

Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni

Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo

Componente macroregione nord: Marinella Caissutti

Componente macroregione centro: Valentina Finzi

Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo“