AIA: Massini è il nuovo presidente
10/10/2026 | 17:54:45
L’AIA ha annunciato che l’incarico di presidente è stato affidato a Francesco Massini. Di seguito il comunicato: “Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La sua elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Generale AIA che si è svolta oggi a Roma.
Massini, già vice presidente vicario dal 2024 al 2026, ha infatti vinto il ballottaggio che ha seguito la votazione del primo turno.
Di seguito la composizione del nuovo Comitato Nazionale AIA:
Presidente: Francesco Massini
Vicepresidente vicario: Michele Affinito
Vicepresidente: Francesco Carrieri
Componente eletto macroregione nord: Mario Carrozzini
Componente eletto macroregione centro: Tiziano Reni
Componente eletto macroregione sud: Marcello Terzo
Componente macroregione nord: Marinella Caissutti
Componente macroregione centro: Valentina Finzi
Componente macroregione sud: Valentina Garoffolo“