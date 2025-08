Ufficiale: Ahmedhodzic è un nuovo giocatore del Feyenoord

05/08/2025 | 13:15:15

Nuovo innesto per la rosa di Robin van Persie: è ufficiale l’arrivo del difensore centrale Anel Ahmedhodzic dallo Sheffield United. Il comunicato del Feyenoord: “Il Feyenoord ha ingaggiato Anel Ahmedhodzic con effetto immediato. Il 26enne difensore centrale arriva dal club inglese Sheffield United e ha firmato un contratto con il De Kuip fino a metà 2029. Il Feyenoord sta facendo tutto il possibile per inserire il bosniaco, cresciuto a Malmo, in Svezia, nella lista per il terzo turno preliminare di UEFA Champions League contro il Fenerbahce, e sta ricevendo un significativo sostegno dalla KNVB. Il difensore destro, che può giocare anche come difensore centrale sinistro, è cresciuto nel settore giovanile del Malmö FF, la squadra svedese per eccellenza. Ahmedhodzic ha giocato le sue partite giovanili con la nazionale svedese e ha anche disputato un’amichevole con la nazionale scandinava, ma figlio di genitori bosniaci ha poi optato per la prima squadra bosniaca, collezionando 24 presenze. Al Malmo, il difensore alto 1,90 metri, giocatore di grande talento, ha collezionato 83 presenze ufficiali. Dopo un periodo in prestito al club danese Hobro IK, Ahmedhodzic è diventato campione di Svezia nel 2021. A settembre dello stesso anno ha esordito in Champions League contro la Juventus. Ha collezionato un totale di sette partite del turno preliminare e cinque presenze nel torneo principale. All’inizio del 2022, Ahmedhodzic è stato ceduto in prestito al Girondins de Bordeaux. In Francia, si è rapidamente assicurato il trasferimento allo Sheffield United, con il quale ha ottenuto immediatamente la promozione in Premier League. Dopo la retrocessione un anno dopo, l’atletico difensore ha collezionato 41 presenze in Championship la scorsa stagione. Con Ahmedhodzic, l’allenatore Robin van Persie ha immediatamente ottenuto un’opzione extra nel cuore della difesa. Indosserà la maglia numero 21”.

Foto: Sito ufficiale Feyenoord