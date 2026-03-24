Ahanor: “Vestire la maglia dell’Italia è indescrivibile, la sento nel sangue”

24/03/2026 | 20:30:49

Honest Ahanor ha parlato in conferenza stampa commentando la sua prima convocazione con la maglia dell’Italia U21: “Vestire una maglia così importante come quella dell’Italia è indescrivibile, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia. Poter rappresentare il proprio paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un’emozione forte. Non c’è da sottovalutare nessuna squadra e nessuna partita, a prescindere se affrontiamo una ‘top’ o una squadra ‘piccola’. Parliamo di qualificazioni europee e dobbiamo affrontare le partite con la giusta mentalità ed è quello su cui sta insistendo Baldini”.

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