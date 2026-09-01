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Ahanor saluta l’Atalanta: “Mi avete fatto crescere. Siete stati importanti per il mio percorso”

01/09/2026 | 15:43:54

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Honest Ahanor sui social manda un saluto all’Atalanta, dopo il suo passaggio al Chelsea che poi lo ha girato in prestito al Crystal Palace.

Le sue parole: “Non è facile salutare un posto che, anche se per poco, ti ha visto crescere. L’Atalanta, in questo, è stata una parte importante del mio percorso. A Bergamo ho avuto l’opportunità di confrontarmi con un ambiente nuovo, di misurarmi ogni giorno e di continuare a crescere dentro e fuori dal campo. Porterò con me tutte le persone che hanno creduto in me quando ero ancora soltanto un ragazzo con un sogno. Ringrazio coloro che ne hanno fatto parte: dalla società ai miei compagni, dallo staff ai tifosi. È stato un anno importante, che conserverò per affrontare la prossima sfida. Grazie di tutto, Atalanta”.
Foto: sito Chelsea