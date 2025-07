Ahanor saluta il Genoa: “Sarà sempre casa mia. Non è un addio”

04/07/2025 | 19:55:06

Dopo aver salutato il Genoa, Honest Ahanor, terzino classe 2008 appena trasferitosi all’Atalanta ha scritto un saluto sui social.

Queste le sue parole: “Grazie Genoa perché con te ho mosso i primi passi nel mondo del calcio. Grazie Genoa perché con te ho imparato quanto sia bello questo sport, questi colori a cui sarò eternamente grato e per sempre legato. Grazie Genoa perché con te ho realizzato i primi due sogni che avevo da bambino…esordire nel nostro stadio e segnare un gol con la nostra maglia. Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere, a tutti i maestri che ho avuto nel bellissimo percorso con il settore giovanile. Grazie a mister Vieira, mister Gilardino, a tutti i dirigenti e presidenti che hanno sempre creduto in me supportandomi nei momenti belli ma anche nei momenti più difficili. Sono di Genova, cresciuto qui con l’atmosfera genoana e Non è mai facile salutarsi, ma so che noi genoani siamo persone fantastiche con un cuore enorme, quindi non dimenticatevi che il Genoa è casa mia e avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore. e soprattutto non è mai un addio ma sono un arrivederci… forza genoa sempre”.

Foto: sito Genoa