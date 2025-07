Ahanor: “Io pagato tanto? Non bado alle cifre. Giocare la Champions è un sogno per me”

30/07/2025 | 15:07:17

Honest Ahanor si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore dell’Atalanta: “La Champions per un ragazzo come me è un sogno. La testa è rivolta ad aiutare i compagni innanzitutto in campionato. Voglio ripagare la fiducia. Il prezzo del mio trasferimento è uno stimolo dimostra la fiducia ricevuta da una società come l’Atalanta. Sono cifre di cui a un ragazzo di 17 anni deve importare poco, devo pensare ad andare in campo e giocare. Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, poi sono a disposizione del mister. Se serve che continui a fare l’esterno farò l’esterno, altrimenti centrale. Sono venuto qui perché è un progetto adatto per me. Sogni? Fare gol in Champions League”.

FOTO: Instagram Atalanta