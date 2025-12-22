Ahanor chiede scusa ai tifosi del Genoa: “Esultanza eccessiva? Mi sono lasciato andare, non vi dimenticherò”

22/12/2025 | 17:37:34

Ahanor chiede scusa ai tifosi del Genoa dopo l’esultanza, da molti definita eccessiva, dopo la vittoria dell’Atalanta al Ferraris. L’ex Grifone si è scusato attraverso Instagram: “Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi. Honest”.

FOTO: Instagram Atalanta