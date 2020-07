AGUSTIN ROSSI, L’ORO ARGENTINO CHE ASPETTA L’EUROPA

Cresciuto nel settore giovanile del Chacarita Juniors, a Villa Maipú alle porte di Buenos Aires, Agustín Rossi, portiere del Boca Juniors in prestito al Lanús, si è preso la scena del panorama argentino suscitando poi l’interesse di squadre europee, tra cui l’Udinese per il dopo Musso in vista della prossima stagione di Serie A.

Rossi, nato proprio a Buenos Aires nell’agosto del 1995, prima del debutto avvenuto nel 2017 con la maglia degli Xeneizes, ha giocato all’Estudiantes con una parentesi al Defensa Justicia non proprio esaltante. Dopo l’esordio alla Bombonera, si è trasferito in Cile per una breve avventura poco produttiva all’Antofagasta conclusasi dopo un battibecco con l’allenatore. Il portiere classe 1995, rientrato al Boca Juniors ha deciso di intraprendere l’avventura al Lanús (preferendolo al Banfield) dove ha concluso con ben 23 partite giocate ritornando ai livelli di un tempo nel massimo campionato argentino.

Portiere piazzato con ben 193cm di altezza e padrone dell’area di rigore, Agustín, ha esordito nel 2015 al campionato sudamericano sub-20 con la sua Argentina a 19 anni, 5 mesi e un giorno nella gara contro la Bolivia vincendo poi la competizione e marchiandosi d’oro nella spedizione albiceleste in Uruguay. Nel palmares però non c’è solo il sub-20 con la nazionale, ma grazie al biennio con gli azuloro ha vinto anche due Primera División. Adesso però – come spesso capita con i talenti sudamericani – la testa è rivolta al Vecchio Continente, il prodigio bonaerense aspetta la chiamata dall’Europa dopo essersi messo in mostra in tutto il continente sudamericano.

Foto: goal.com