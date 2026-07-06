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Aguirre si dimette: “Rafa Marquez al mio posto. È una persona di valore e un grande allenatore, lo vedrete”

06/07/2026 | 13:27:04

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Il commissario tecnico della Nazionale messicana Javier Aguirre, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:
“Il sogno è finito, ma siamo vicini ai grandi. I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono. Io ho perso la partita. Queste cinque partite sono state indimenticabili. Dico addio alla nazionale e me ne vado con grande orgoglio”.
Le parole sul vice Rafa Marquez che prenderà il suo posto come ct:
“Siamo stati lontani dal nostro paese per 15-20 anni. L’ho avuto come giocatore e ora come collega. È più che qualificato. Ci sono state parole di gratitudine, di disponibilità; sarò sempre lì per qualsiasi cosa gli serva. È una persona di valore, un grande allenatore, lo vedrete. Spero che faccia meglio”.
Foto: Wikipedia