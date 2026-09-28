Aguirre: “Non si può dire di no al Valencia. Voglio che la squadra torni dove merita”

28/09/2026 | 14:35:44

Il nuovo allenatore del Valencia, Javier Aguirre, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Non si può dire di no al Valencia, è un club storico della Liga e del calcio mondiale. Hanno una tifoseria incredibile. Ho giocato lì da avversario e sì, ti senti intimidito. Voglio che il Mestalla sia uno stadio imponente per la squadra ospite. Voglio che la squadra torni dove merita di stare. Non stiamo parlando di soldi, come dice Braulio. Non ci ho nemmeno pensato. Ho rifiutato altre quattro offerte che avevo; ero felice con mia moglie e i miei figli. Ma lei ama il calcio più di me”.

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