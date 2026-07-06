Aguirre: “Gimenez? Stiamo soffrendo per la diagnosi di Santi, è stato portato in ospedale”

06/07/2026 | 11:28:57

Il commissario tecnico della Nazionale messicana Javier Aguirre, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro l’Inghilterra. Queste le sue parole sull’infortunio alla caviglia dell’attaccante del Milan Santiago Gimenez:

“Stiamo soffrendo per la diagnosi di Santi, che è stato portato in ospedale. È doloroso, perché ci eravamo illusi. Cadere in questo modo fa davvero molto male. I 26 ragazzi mi rendono molto orgoglioso. Devono andarsene a testa alta. Se c’è una critica da fare, deve essere rivolta all’allenatore. Loro hanno dato tutto, hanno lasciato l’anima in campo e ci hanno provato. Non è stato possibile. Non siamo riusciti a trasformare in realtà l’entusiasmo che aveva la gente“.

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