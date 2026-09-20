Aguirre a un passo dal Valencia, accordo fino al 2027

20/09/2026 | 13:20:48

Secondo quanto riportato da MARCA, l’ex commissario tecnico della Nazionale messicana, Javier Aguirre, è a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Valencia.

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo, non ci sarebbero ancora le firme, ma le trattative tra il tecnico e il club si sono concluse con esito positivo. L’accordo prevede un contratto fino al 30 giugno 2027, con una clausola di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione qualora il Valencia dovesse qualificarsi almeno per l’Europa League.

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