Aguero, tweet pesante del fratello (poi rimosso): “Guardiola non lo ha mai voluto al City”

Tweet pesante arrivato da parte di Mauricio del Castillo, fratello di Sergio Aguero. Nel messaggio, poi cancellato, le seguenti parole: “Da quando è arrivato al City Guardiola non ha mai voluto mio fratello”. La polemica arriva all’indomani della finale di Champions League persa, in tanti hanno screenshottato il cinguettio e del Castillo non ha risparmiato dure risposte a chi scriveva: “Perché lo hai eliminato? Tanto lo abbiamo visto tutti”.