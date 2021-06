Aguero, tampone positivo al Covid, poche ore dopo negativo. Ma non partirà con l’Argentina

Positivo al tampone, ma negativo poche ore dopo: Sergio Aguero non partirà con la sua Argentina per il Cile, trasferta valida per le qualificazioni al prossimo mondiale. Dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Barcellona, l’argentino ha raggiunto il gruppo di Lionel Scaloni, ma è stato subito fermato dal Covid. Aguero già aveva contratto il Covid pochi mesi fa, perciò questo tampone negativo ha lasciato più di qualche perplessità. Infatti, l’attaccante è risultato negativo poche ore dopo, ma non ha potuto viaggiare con il gruppo verso il Cile.