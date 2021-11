Aguero: “Sto bene. Ringrazio tutti per i tanti messaggi di sostegno”

Sergio Aguero, dopo il comunicato del Barcellona che ha annunciato lo stop di tre mesi per l’argentino, ha commentato la notizia sul proprio profilo Twitter rassicurando i propri fan: “Sto bene e sono di buon umore per affrontare il processo di recupero. Voglio ringraziarvi tutti per i tanti messaggi di sostegno e amore che oggi rafforzano il mio cuore “.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

FOTO: Twitter Barcellona