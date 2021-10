Aguero: “Se non vinciamo siamo quasi fuori. L’addio di Messi? Preferisco guardare avanti”

Sergio Aguero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Barcellona contro la Dinamo Kiev: “Non abbiamo altra scelta se non quella di vincere. Se non ci dovessimo riuscire siamo quasi fuori. Abbiamo fiducia e con l’aiuto del pubblico prenderemo i tre punti che ci servono”. Sull’addio di Messi: “È acqua passata. È stata una sorpresa per tutti ma preferisco guardare avanti”.

FOTO: Twitter Barcellona