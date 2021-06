Aguero, prima dell’addio ha regalato degli orologi allo staff del City

Prima di partire per la Catalogna e andare al Barcelona, ​​​​Sergio Aguero ha ringraziato i suoi ex compagni di squadra del Manchester City con dei regali molto carini. L’attaccante argentino ha dato in dono ad ogni membro dello staff, e alla squadra, un orologio personalizzato con la scritta: “Grazie! Kun Aguero”. Come riporta The Athletic, oltre a questo gesto, l’ex attaccante dell’Atletico Madrid e River Plate, ha anche regalato un biglietto della lotteria a ciascuno di loro, per vincere la sua Range Rover Evoque che ha deciso di lasciare in Inghilterra.

FOTO: Twitter Manchester City