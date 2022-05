Manchester City, omaggio ad Aguero per il gol che valse il titolo

In occasione del 10°anniversario del gol di Aguero che è valso contro il Qpr la vittoria della Premier per il Manchester City, il club inglese ha celebrato l’argentino con una statua. A riportare la notizia è lo stesso club inglese con un post su Twitter dove mette in risalto la statua che omaggia Aguero, e la posa è la stessa di quel giorno ossia con il calciatore che esulta a petto nudo.

Foto: Twitter Manchester City