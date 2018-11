Aguero e il nuovo look: “Sono più bello di Ravanelli! L’ho fatto perché…”

Sergio Aguero e il nuovo look: un biondo platino in testa che rievoca i tempi di Fabrizio Ravanelli, detto Penna Bianca. Intanto, l’attaccante del Manchester City ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a fare questa insolita scelta ai microfoni di Sky Sports UK: “Perché ho colorato i miei capelli? Mi sono fatto questa acconciatura per una scommessa con mio fratello. Mi ha sfidato, mi disse ‘non hai il coraggio di farlo prima della sfida con lo United’. E io l’ho fatto. A mio figlio piace, quindi sono felice. E poi sono più di Ravanelli! Mi piace davvero”.

Foto: Aguero Twitter