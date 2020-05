Aguero, le presunte suggestioni e le parole (sul Napoli) di chi davvero lo rappresenta

Il bello di tutta questa storia è che c’è chi vuole mettere ordine facendo disordine. Noi non ci permettiamo di smentire fino a quando qualsiasi cosa viene smontata soltanto per il gusto di smontare. Ci riferiamo a Osimhen (un obiettivo del Napoli: questo abbiamo detto, mica che l’ha preso. Bastano e avanzano per ora le parola di Ariyo Igbayilola, uno dei suoi agenti, che all testata nigeriana The Cablè ha detto testualmente “l’unico club che vuole acquistare Osimehn al 100% in questo mom è il Napoli. La decisione finale spett al giocatore”, citando altre squadre interessate all’attaccante.), sorvolando sulle fantasiose interpretazioni o ricostruzioni relative ad altre situazioni di mercato. Quanto alla suggestione Aguero-Napoli, la chiamano così, è sufficiente quanto dichiarato dal suo UNICO agente, quello che dovrebbe sapere e che sa tutto di tutti, conoscendo evidentemente qualsiasi tipo di proposta. Così qualche settimana fa Hernan Reguera ad AreaNapoli.it, per la cronaca Reguera è il famoso UNICO agente di Aguero. “A rappresentare Sergio sono soltanto io, tutto il resto non conta. Non corrisponde al vero questa indiscrezione secondo la quale il Napoli sarebbe pronto a fare l’offerta o l’abbia addirittura già fatta. Non c’è stata nessuna proposta, da parte loro. Non si è parlato di Aguero con il Napoli”. Ci basta solo questo, abbiamo troppo rispetto dei tifosi per vendere suggestioni inutili che creano soltanto illusioni. Con le suggestioni non si scherza, altrimenti si potrebbe dire che da domani andremo tutti al mare in libertà: anche quella una suggestione?

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League