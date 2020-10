Aguero: “Il rapporto con Messi? Mi rimprovera sempre”

Nel programma argentino Santo Sabado, Sergio Aguero ha svelato qualche aneddoto sul suo rapporto con Lionel Messi, compagni di stanza durante i ritiri della Nazionale Argentina. Queste le parole del Kun: “Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento con la tv accesa e il giorno dopo mi rimprovera perché succede sempre. E’ come un matrimonio logorante. Si lamenta spesso. Ad esempio quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia perché vuole essere pronto anche se manca un’ora e mezza alla cena mentre io vado dieci minuti prima e mi rimprovera di essere in ritardo.”

Foto: Argentina sito