Aguero: “Il mio medico era preoccupato, mi ha scritto più volte”

Dopo il finale da cardiopalma vissuto da tutti gli argentini ieri sera, dovuto alla giostra di emozioni di Argentina-Olanda, il Kun Aguero ha ironizzato sul problema al cuore che lo ha costretto a ritirarsi dal calcio giocato: “Il mio medico mi ha scritto più volte per capire come stavo, era molto preoccupato. Avevo il cuore che batteva velocissimo”. Deve essere stato difficile contenere le emozioni per l’ex attaccante di City e Barça.

Foto: Twitter Barcellona