Aguero: “Addio al City? Era casa mia, sarei rimasto anche come riserva”

Il Kun Aguero è tornato a parlare dell’addio al Manchester City, avvenuto nell’estate del 2021, quando firmò per il Barcellona. In una intervista rilasciata a Manchester Evening News l’ex asso argentino ha rivelato alcuni retroscena riguardanti a quel periodo. Ecco le sue parole: “Avevo un contratto fino al 2021, e il Manchester City mi aveva detto cinque o sei mesi prima che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Così ho iniziato a cercare un club. Ovviamente, volevo continuare perché questa era casa mia. Volevo forse un altro anno ed ero disposto a stare in panchina se necessario”.

foto mundo deportivo