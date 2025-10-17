Aguerd: “Marsiglia da titolo? L’obiettivo è giocare la Champions ogni anno. Vedremo dove saremo a dicembre”

17/10/2025 | 17:05:22

Il difensore del Marsiglia Aguerd ha parlato in conferenza stampa, commentando le ambizioni del club: “Se possiamo lottare per il titolo? Mi piace analizzare partita per partita, è ancora presto per trarre conclusioni. L’obiettivo è fare punti e mi associo a quanto detto dal presidente. L’obiettivo primario è giocare la Champions League ogni anno. Il Marsiglia merita di giocarla ogni anno, ne siamo consapevoli. Vedremo a fine stagione per rispondere, credo sia ancora presto. Prima arriviamo a dicembre e poi faremo il punto sui nostri obiettivi”.

FOTO: Sito Marsiglia