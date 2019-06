Agoumé e l’Inter, storia di una lunga rincorsa che parte dal 6 maggio

In patria è stato già ribattezzato il nuovo Pogba, nel suo futuro – salvo sorprese – ci sarà l‘Inter. Lucien Agoumé ha stregato da tempo i nerazzurri, usciti allo scoperto addirittura lo scorso 6 maggio, quando i colleghi di Le 10 Sport avevano svelato l’inserimento del club di Suning per il gioiellino classe 2002 di proprietà del Sochaux. Negli ultimi giorni l’Inter ha intensificato i contatti con l’entourage del ragazzo, ci sono stati diversi incontri tra le parti, ora la società nerazzurra è vicinissima al colpo di prospettiva. L’accordo sembra ormai a un passo, un’operazione superiore ai 4 milioni di euro più bonus. Nella stagione appena conclusa il giovane giocatore francese ha collezionato ben 16 presenze in Ligue 2 nonostante la giovanissima età. Sulle sue tracce c’erano diversi top club d’Europa, ma presto Agoumé potrebbe abbracciare i colori nerazzurri. Una lunga rincorsa partita lo scorso 6 maggio…