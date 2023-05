Agostinelli: “Vorrei ringraziare Vigorito per la fiducia che mi ha dato. Ho trovato in lui una persona d’altri tempi”

L’oramai ex tecnico del Benevento ci ha tenuto a ringraziare tutti per il finale di stagione in cui lo ha visto seduto sulla panchina sannita. Per Agostinelli l’avventura in Campania non è finita, visto che sarà nello staff dell’area scouting del club. Le sue parole: “Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente per tutta la fiducia che mi ha dato. Ho trovato in lui una persona d’altri tempi e devo dire che di questa cosa mi sono letteralmente innamorato. Gli attestati di stima che ho ricevuto sono stati favolosi. La gente mi ha voluto bene e non posso che ringraziarli”.

Sul nuovo ruolo: “Credo che sia un ruolo che posso fare. E sia chiaro lo farò con lo stesso entusiasmo che ho riversato nell’avventura da allenatore”.

Foto: agostinelli sito benevento