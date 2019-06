Agostinelli-Pistoiese, la fuga di notizie e la decisione che slitta

Ieri vi abbiamo parlato di qualcosa in più di una forte suggestione Pistoiese nei riguardi di Andrea Agostinelli per la panchina della prossima stagione. C’è stato qualcosa in più di un contatto, anzi un approccio diretto. Si tratterebbe di un ritorno a Pistoia dove Agostinelli – reduce da alcune esperienze all’estero – ha allenato oltre vent’anni fa. La fuga di notizie non ha fatto piacere. Vedremo se l’idea del presidente Orazio Ferrari, che magari ha colto di sorpresa qualcuno all’interno del club, potrà concretizzarsi. La decisione, come già raccontato, difficilmente arriverà prima della prossima settimana.

Foto: facebook ufficiale Pistoiese