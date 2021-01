Agostinelli: “Disposto a ridurmi lo stipendio per dare una mano al Livorno”

Il responsabile dell’area tecnica del Livorno Andrea Agostinelli, come riferisce livorno24.com, si è così espresso sulle frequenze di Telecentro2: “Il mio lavoro è fare calcio, da quarant’anni sono in questo mondo, prima da giocatore poi da allenatore ora da responsabile dell’area tecnica, amo fare questo mestiere, e come ho già riferito prima ad Aldo Spinelli, poi all’amministratore delegato Aimo e al presidente Heller, sono disposto a ridurmi lo stipendio pur di continuare a dare il mio contributo alla causa amaranto. In questo difficile momento non dobbiamo piangersi addosso e cercare alibi ma guardare avanti a testa alta, perché di buono c’è tanto in questa squadra compreso l’allenatore. Nonostante la situazione critica della società, sono convinto che Livorno, in ottica mercato, sia sempre una piazza appetibile per un calciatore, considerato il suo prestigio”.

Foto: Logo Livorno