Agnelli sul ritorno di Allegri: “In lui ho visto determinazione e grinta”

Nel corso della conferenza stampa d’addio di Fabio Paratici, il presidente della Juve Andrea Agnelli si è soffermato anche sul prossimo tecnico che è Massimiliano Allegri. “In Max Allegri ho visto la determinazione, la grinta, di ributtarsi in questa avventura in lungo periodo. Siamo tutti quanti felici. Ci sono state tante speculazioni sull’area sportiva: quando sarà completata, ci rivedremo in una nuova conferenza. Ora vedo grande determinazione in Cherubini, ma è un dote che abbiamo già conosciuto”.

FOTO: Twitter Juve