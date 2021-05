Agnelli si complimenta con Zhang: “Ben fatto Steven!”. E sulla Juve: “Torneremo”

Arrivano i complimenti di Andrea Agnelli all’Inter e al collega Zhang, che da poco lo ha spodestato dopo 9 anni di regno.

“Ben fatto Steven”, ha scritto Agnelli rivolto al numero uno dell’Inter Steven Zhang. “Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Terneremo…”

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter

— Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021