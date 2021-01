Agnelli non sarà presente stasera alla gara di Supercoppa

Come riporta Calcio e finanza, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non sarà presente questa sera a Reggio Emilia, allo stadio Mapei, Città del Tricolore, perchè impegnato con Stellantis, la neonata multinazionale dell’automotive nata dalla fusione tra PSA e FCA, di cui è membro del CdA ma anche del Remuneration Committee e del Governance and Sustainability Committee.

Si tratta della prima finale della Juve che il presidente si perderà da quando è in carica.