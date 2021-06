Agnelli: “Nessuna vicenda esterna ha influito sull’addio di Paratici”

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in conferenza stampa ha motivato la scelta di non proseguire più l’avventura con Fabio Paratici. “Caso Suarez ha influito? No, nessuna vicenda esterna. Stare alla Juve significa affrontare situazioni extra-calcistiche importanti. Chi sta alla Juve ha questi ostacoli lungo il percorso li trova. Abbiamo chiacchierato due ore e ha riguardato oltre 11 anni di storia, e insieme abbiamo capito che era il momento di intraprendere percorsi diversi. Certe decisioni vengono prese in determinati momenti. L’addio di Allegri due anni fa, in quel momento, era la decisione giusta: in questo momento, è la decisione giusta secondo noi. Lo ha spiegato Fabio in maniera impeccabile pochi minuti fa”.

FOTO: Sito ufficiale Juve