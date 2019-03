Agnelli: “L’ECA non può sostenere il format del nuovo Mondiale per club”

Intervenuto durante la conferenza stampa dell’assemblea generale dell’ECA, il presidente della Juve e dell’associazione dei club europei Andrea Agnelli ha affrontato alcune tematiche importanti come quello del nuovo Modiale per club: “La decisione della Fifa di rinnovare il Mondiale per club nel 2021 non può esser sostenuta dall’Eca. Siamo stati sempre molto chiari con la Fifa sul format della competizione. Siamo d’accordo per una revisione, perché al momento non ci soddisfa, ma prima dobbiamo parlare di alcuni punti con la Fifa anche per quanto riguarda il calendario internazionale”. Il numero uno bianconero annuncia dunque il no dell’ECA al nuovo format proposto dalla FIFA che allargherebbe il Mondiale per club a 24 squadre. Ma questo non presuppone a una rottura totale con l’Uefa, anzi Agnelli ha spiegato: “Per la prima volta nella storia stiamo lavorando nella massima trasparenza con l’Uefa per organizzare il prossimo calendario dal 2021 al 2024. Ci vorranno 12-20 mesi di lavoro, è troppo presto per formulare un’ipotesi. Non ci sarà alcuna Superlega autonoma, lavoriamo d’intesa con l’Uefa per i migliori risultati per tutti i club che sono i motori centrali del calcio”.

Foto: Twitter ufficiale ECA