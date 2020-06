Agnelli: “Le decisioni dell’UEFA sono le più importanti di sempre. Spero di rivedere presto il pubblico negli stadi”

Il presidente dell’ECA e della Juventus, Andrea Agnelli, ha commentato le decisioni odierne dell’UEFA: “In un momento in cui il gioco resiste a una minaccia mai sentita prima nell’era moderna, le parti interessate si sono riunite per elaborare una serie di misure per posizionare fortemente il calcio europeo per la sua ripresa. Le decisioni prese oggi sono tra le più importanti che la UEFA abbia mai dovuto prendere. Innanzitutto, è una gioia rivedere il calcio, nonostante l’assenza generale di tifosi richiesta per garantire la sicurezza pubblica. Speriamo che questo elemento possa cambiare presto, poiché il calcio vive grazie alla passione dei tifosi. La strada per la ripresa è solo all’inizio, ma sono convinto che le misure adottate oggi si riveleranno fondamentali per garantire il successo futuro del gioco.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC