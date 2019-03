Agnelli: “L’Ajax è un modello, squadra al top con poche risorse. Con l’Atletico…”

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto in conferenza stampa al convegno sulle seconde squadre organizzato dalla Lega Pro. Ecco le sue parole sul sorteggio della Champions: “L’Ajax ha fatto scuola, è il chiaro modello secondo cui in un mercato senza molte risorse economiche, si può avere una squadra di alto livello internazionale. L’auspicio è che le componenti del calcio italiano possano seguire questo percorso. Con l’Atletico il giovane Hans Nicolussi ha provato l’esperienza di vivere l’ottavo di Champions i ragazzi devono fare esperienze del genere. Nicolussi dovrebbe giocare in Primavera, ma come mi è stato insegnato da Marotta, che sono felice sia qui oggi, non è un campionato allenante per uno come lui”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus