Agnelli: “La Superlega non è mai stato un colpo di stato. Vogliamo una riforma delle competizioni”

Nel corso della conferenza stampa d’addio di Fabio Paratici, il presidente della Juve Andrea Agnelli ha affrontato anche il tema relativo alla Superlega. “Ho cercato per anni di cambiare le regole dall’interno anche perché i segnali di crisi erano già evidenti prima del Covid. Quella Eca-Uefa del 2019 era un’ottima proposta, e fu sostenuto da club di Subdivision 2, 3 e 4. La Superlega non è mai stato un colpo di stato, ma un grido d’allarme. La condizione principale che questo progetto portava è che da subito i club hanno cercato collaborazione con l’Uefa, trovando opposizione da parte di essa. Queste dichiarazioni arroganti hanno esercitato indebite pressioni in alcuni club. Conoscendo l’Uefa, so che non tutti la pensano così. Il desiderio di dialogo con Uefa e Fifa è immutato. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono determinate a raggiungere una riforma delle competizioni”.

FOTO: Twitter Juve