Agnelli: “La scelta delle dimissioni è stata presa in accordo con John Elkann”

L’ormai ex presidente della Juventus, è tornato a parlare delle dimissioni al Juventus Club Parlamento. Di seguito le sue parole: “La scelta delle dimissioni è stata presa di comune accordo con John Elkann. La Juventus è più grande di ogni uomo che potrà mai guidare. Resto il primo tifoso della Juventus e questa cosa non cambia nulla per programmi e obiettivi di squadra, una formazione all’altezza che può vincere qualsiasi cosa.”

Foto: Twitter Juve