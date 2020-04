Agnelli: “Dall’Uefa iniezione di liquidità necessaria per sostenere i club”

Commentando la decisione presa dal comitato esecutivo della UEFA, il presidente dell’ECA Andrea Agnelli ha rilasciato la seguente nota ufficiale: “Tutto ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Eca con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l’Eca e i suoi membri”, ha concluso Agnelli.

⚽️ With clubs across Europe facing unprecedented financial hardships, the advanced payments of clubs' share of the UEFA EURO 2020 income will provide revenue where it’s most needed and will help offset the risk of clubs becoming insolventhttps://t.co/OEqZw3jpPe

— ECA (@ECAEurope) April 23, 2020