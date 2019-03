Agnelli confessa: “Il mio giocatore preferito era Montero. La rovesciata di Ronaldo…”

Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Magazine Uefa. Ecco un estratto delle sue parole riportate dalla Stampa: “Sono un difensore un po’ ruvido e non sempre molto abile, ma il mio giocatore preferito era Paolo Montero. I gol più belli che ho visto sono quello di Van Basten in Olanda-Urss dell’Europeo 1988 e la rovesciata di Ronaldo dello scorso anno, anche se è stato un po’ difficile per noi. Le partite indimenticabili? La semifinale Champions del 1997, quando la Juve vinse 2-1 contro l’Ajax ad Amsterdam e Milan-Barcellona 4-0 ad Atene nel 1994”, ha chiuso Agnelli.

Foto: Twitter ufficiale Juventus