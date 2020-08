Agnelli: “Bilancio agrodolce. Faremo delle valutazioni complessive, CR7 resta a Torino”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

“Il bilancio quest’anno è agrodolce. È stata una stagione difficilissima, come ho avuto modo di dire, abbiamo ottenuto un grande risultato col nono campionato. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d’Italia. La pagina scritta da Maurizio Sarri è stata storica in Italia. In Champions è deludente per noi, per i giocatori, per i tifosi. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo ed è la Champions League. Uscire in questo modo ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno, faremo valutazioni complessive, con un rinnovato entusiasmo. Con o senza l’allenatore? Certo: la Juventus ha questi obiettivi da onorare, in casa e all’estero. Abbiamo il migliore della storia della Champions. Dobbiamo ripartire con rinnovato entusiasmo, senza, però, dare per scontato che si vinca in Italia”

Il presidente farà alcune valutazioni: “Il bilancio si fa con mister, staff, non ci si può focalizzare solo sull’obiettivo mancato. Una stagione è fatta di più obiettivi, per questo dico agrodolce. Faremo valutazioni su come ritrovare entusiasmo per la prossima stagione con voglia di vincere in tutti i campi. E’ una riflessione a trecentosessanta gradi. Abbiamo una delle rose più vecchie d’Europa, può essere un elemento di riflessione. Le prestazioni lo sono. I cambi nello staff sono dinamiche, quando si cambia così tanto sai di rischiare e di andare incontro a difficoltà che tutto sommato abbiamo superato vincendo il nono Scudetto consecutivo”.

Su Ronaldo: “Sono convinto che sarà con noi. Mi risulta che il racconto del giornalista in questione su France Football sia frutto di interviste di mesi fa. E guarda un po’, è su France Football prima di una gara coi francesi… No, Cristiano Ronaldo è un pilastro della Juventus”.

Agnelli conferma tutta la dirigenza: “Se non sbaglio qualche giorno fa ho fatto grandi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini. Ora non si possono fraintendere parole di qualche giorno fa… E’ un gruppo dirigente estremamente affiatato e insieme continuerà a perseguire obiettivi che devono essere perseguiti dalla Juventus. Il gruppo dirigente che ho è forte, affiatato e me lo tengo stretto”.

Foto: Juventus Twitter