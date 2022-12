Agnelli ammette: “Non è stato facile lasciare la carica, fatto il massimo”

Durante l’assemblea degli azionisti della Juventus, in corso questa mattina all’Allianz Stadium, l’ex presidente Andrea Agnelli ha preso la parola per primo: “La decisione di lasciare la carica di presidente non è stata facile. Mi sono sempre impegnato al massimo per ottenere i migliori risultati dentro e fuori dal campo e sono stati risultati straordinari. È stata una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità. La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente sono convinto di aver operato bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Ciononostante la società deve continuare nel percorso avviato per tutelare gli interessi del club. Per questa ragione ho ritenuto opportuno fare un passo indietro. Juventus quindi viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine”.

